Beckham conheceu Nelson Mandela com tranças: "É o meu único arrependimento"

Numa altura em que o ex-jogador inglês era um ícone da moda, especialmente ao nível de penteados, teve a oportunidade de conhecer o antigo presidente da África do Sul, em 2003, mas fê-lo com uma aparência da qual ainda hoje se arrepende.

David Beckham, ao longo da sua carreira de jogador, sempre foi conhecido pelos variados estilos de moda que apresentou, especialmente no que toca a penteados, mas existe um do qual se arrepende até hoje, muito por causa do timing em que foi realizado.

Em entrevista ao jornal The Sun, o dono do Inter Miami, novo clube de Lionel Messi, recordou a vez em que conheceu Nelson Mandela, em 2003... com tranças no cabelo.

"Estávamos no sul de França com a família e uma das amigas da Victoria [ex-mulher] é cabeleireira. Perguntou-me se podia fazer algo com o meu cabelo, se podia fazer tranças. Respondi que não sabia o que era, mas que sim, podia fazer", começou por contextualizar.

"Fizemo-las num sábado e na segunda-feira voei para a África do Sul com a seleção, para um jogo. Conheci o grande Nelson Mandela. E a imagem que tenho sou eu, de tranças, a segurar-lhe a mão... É meu o único arrependimento", admitiu o antigo médio inglês, revelando de seguida como foi a conversa com o antigo presidente sul-africano e vencedor do prémio Nobel da Paz em 1993.

"[Mandela] Perguntou-me: 'Onde está a Victoria?' e eu respondi: 'Está em Londres, pediu para lhe dizer isto: 'Envia-lhe cumprimentos'. Mandela retorquiu: 'Ah, não a trouxeste. Diz-lhe que gostaria de a ter visto e cumprimentado'", concluiu.

Veja o penteado de Beckham: