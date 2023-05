"Bebi muita vodka nessa noite e quando vi o meu nome no onze inicial..."

Jermaine Pennant recorda a noite de copos antes de marcar três golos na estreia a titular pelo Arsenal.

Jermaine Pennant chegou a ser um promissor jogador inglês, com porta aberta na principal equipa do Arsenal e Liverpool, mas a carreira não correspondeu ao espera. Hoje com 40 anos, declarou falência e voltou a recordar um hat-trick apontado ao Southampton, depois de uma noite de copos.

"Lembro-me que tinha saído na noite anterior e tive uma grande noite, acho que se percebe o que quero dizer. Achei que não ia jogar porque nunca tinha sido titular no Arsenal. Pela lógica, nada mudaria, até porque Robert Pires, Ljungberg e Ray Parlor estavam bem. Tinha o banco garantido. Decidi ir a uma festa e cheguei às 06h00. Bebi muita vodka nessa noite antes do jogo e depois, no dia seguinte, quando vi o meu nome no onze inicial não consegui acreditar", contou no documentário "Fever Pitch".

"O Wenger baixou o quadro e leu a equipa. Disse o meu nome e posso dizer que o meu coração quase entrou pelo estômago. Tinha o Patrick Vieira sentado à minha direita e ele diz-me: 'Jermaine, é o teu momento'. Eu só pensava: 'Não é Patrick, realmente não é o meu momento. Este é o pior momento', mas tudo correu bem. Marquei o primeiro e foi um grande alívio. Pensei que o treinador me pudesse substituir logo, mas ainda bem que apontei três golos, demonstrei que tinha talento", vincou.

Saragoça, Stoke City, Wolverhampton, Wigan e até passagens por Índia e Singapura ilustram o percurso descendente na carreira, que se deu demasiado cedo e sem o brilho que se adivinhava a certa altura.