BBC pretende regresso de Lineker: "Todos queremos uma solução razoável para isto"

Antigo internacional inglês foi afastado temporariamente do cargo de apresentador do "Match of the Day" após ter publicado um comentário polémico nas redes sociais sobre a nova política de imigração no Reino Unido. A decisão da BBC gerou boicotes e o diretor-geral da estação já fala num reconciliamento.

Gary Lineker, antigo internacional inglês que criticou nas redes sociais a nova política de imigração no Reino Unido - que tenta travar a entrada de imigrantes ilegais através do Canal da Mancha -, comparando-a com a de Hitler - foi afastado temporariamente pela BBC, onde é apresentador do "Match of the Day" (MOTD), programa de sucesso sobre a atualidade futebolística em Inglaterra.

O seu afastamento pela estação televisiva britânica foi recebido com uma onda de protestos, liderada pelos próprios colegas no programa, que recusaram participar na edição deste fim de semana.

Em solidariedade com Lineker, que assistiu ao vivo à partida entre o Leicester e o Chelsea (1-3), no sábado, vários jogadores e treinadores demonstraram a intenção de não participar nas habituais declarações pós-jogo, levando a que a Premier League anunciasse que não haveriam entrevistas rápidas para o MOTD nos jogos de ontem.

Dessa forma e devido aos vários boicotes que enfrentou, a edição de sábado do "Match of the Day" acabou por ser encurtada para 20 minutos, sem qualquer apresentador ou comentador, limitando-se a passar repetições de lances e resumos das partidas disputadas.

Este domingo, Tim Davie, diretor-geral da BBC, falou da situação em direto para a própria estação, garantindo que pretende a restituição de Lineker na coordenação do programa o mais rapidamente possível.

"Vamos ser claros, temos o melhor apresentador desportivo do mundo. Queremos certificar-nos de que ele volta a estar em direto, estamos a trabalhar juntos para que isso aconteça e toda a gente quer ver uma solução razoável para isto. Enquanto fã de desporto, eu sei que a sua ausência no programa é um duro golpe e peço desculpa por isso. Estamos a trabalhar arduamente para resolver esta situação e ter a certeza que temos vozes em direto", assumiu.

De acordo com a imprensa britânica, Gary Lineker irá regressar ao cargo de apresentador do "Match of the Day" assim que chegue a um "acordo claro" com a BBC sobre a sua utilização de redes sociais.