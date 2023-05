Bayern volta a vencer e reforça liderança da Bundesliga

Após o triunfo frente ao Hertha Berlim, os bávaros venceram frente ao Werder Bremen.

O Bayern, com João Cancelo a titular, venceu este sábado por 2-1 na visita ao Werder Bremen, em jogo da 31.ª jornada da Bundesliga, reforçando a liderança no campeonato alemão.

Após uma primeira parte sem golos, os bávaros desbloquearam o marcador aos 62 minutos, por intermédio de Serge Gnabry, com Leroy Sané a ampliar a vantagem dez minutos depois. Aos 87', Niklas Schmidt ainda reduziu, mas não foi suficiente para impedir a derrota dos homens da casa.

Com a vitória, que se segue ao triunfo frente ao Hertha Berlim (2-0), o Bayern passou a liderar a Bundesliga com 65 pontos, mais quatro do que o vice-líder Dortmund (61), que joga no domingo frente ao Wolfsburgo. Já o Bremen segue na 12.ª posição, com 35.