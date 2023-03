Bayern vence Estugarda e continua na liderança partilhada com o Dortmund

João Cancelo viu o jogo do banco de suplentes. No Estugarda, Gil Dias foi titular, Tiago Tomás entrou na segunda parte.

O Bayern venceu este sábado, por 2-1, no campo do Estugarda, de Gil Dias e Tiago Tomás, e manteve-se na liderança da Liga alemã na companhia do Borussia Dortmund, na 23.ª jornada da prova.

No terreno de um dos aflitos da Bundesliga, o neerlandês De Ligt, aos 39 minutos, e o camaronês Choupo-Moting, que renovou contrato esta semana com o emblema bávaro, aos 62, deram a vitória aos campeões germânicos, com o português João Cancelo a assistir à partida do banco de suplentes.

Gil Dias foi titular no Estugarda, mas foi Tiago Tomás, lançado durante a segunda parte, a participar na jogada do golo da equipa da casa, ao assistir o colombiano Perea, aos 88 minutos.

Com este resultado, Bayern Munique e Borussia Dortmund (venceu sexta-feira o Leipzig por 2-1) continuam colados no topo da Bundesliga, com 49 pontos, mas agora com cinco de vantagem sobre o terceiro classificado o Union Berlim, de Diogo Leite, que empatou a zero na receção ao Colónia.

Por seu lado, o Estugarda faz parte do grupo de quatro equipas que estão empatadas nas últimas quatro posições da prova, todas com 19 pontos.

Com a derrota do Leipzig em Dortmund, o Friburgo perdeu a oportunidade de se isolar no quarto lugar ao empatar a zero no terreno do Borussia Monchengladbach, resultados que abrem as portas da Liga dos Campeões para o Eintracht Frankfurt.

Caso vença no domingo em Wolfsburgo, no jogo que fecha a ronda, a formação de Frankfurt, sexta classificada, reentra na luta pela Champions e fica apenas a um ponto dos lugares "milionários".

Destaque ainda para Renato Veiga, que foi titular na vitória caseira do Augsburgo sobre o Werder Bremen (2-1), resultado que deixa a equipa do médio português de 19 anos mais tranquila na tabela, oito pontos acima da zona de despromoção.