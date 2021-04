Bayern vence em Leipzig e aumenta vantagem na liderança do campeonato

Redação com Lusa

Com este resultado, o Bayern ficou confortável na luta pela revalidação do título da Bundesliga, que vence há oito anos seguidos.

O Bayern deslocou-se este sábado ao terreno do Leipzig e venceu por 1-0, em jogo da 27.ª jornada da Liga alemã, e ampliou para sete pontos a vantagem para o rival na liderança do campeonato.

Um golo de Goretzka, aos 38 minutos, decidiu a partida para os bávaros, num lance de combinação entre Kimmich e Müller, que fez o passe para o médio ofensivo "faturar".

Sem o polaco Lewandowski, lesionado, Hansi Flick apostou em Choupo-Moting na frente, e num jogo disputado a um ritmo elevado, mas sem muitas oportunidades claras, o golo do médio alemão acabou por bastar.

Com este resultado, a formação de Munique, que teve Tiago Dantas como suplente não utilizado, chegou aos 64 pontos, contra os 57 da equipa da casa, segunda classificada, e ficou mais confortável na luta pela revalidação do título da Bundesliga, que vence há oito anos seguidos.

A quinta vitória seguida dos forasteiros foi o ponto final de uma série de oito jogos sem perder da equipa de Julian Nagelsmann, que ainda viu o Wolfsburgo, terceiro, aproximar-se, seguindo agora a três pontos.

Um golo do croata Brekalo, aos 69, chegou para bater em casa o Colónia e seguir firme no pódio, agora mais próximo dos "vices".

À mesma hora, André Silva dava a vitória ao Eintracht Frankfurt na visita ao Borussia Dortmund (2-1), ajudando o clube a consolidar o quarto lugar em casa do quinto classificado.

O golo de cabeça foi o 22.º na Bundesliga esta época, no dia em que cumpriu o jogo 50 na prova, e isolou-se no segundo lugar da lista de melhores marcadores, a 13 do polaco Lewandowski (Bayern Munique).

Pelo Dortmund, que ficou mais longe do acesso à Liga dos Campeões, jogou a titular Raphaël Guerreiro, que cumpriu o 150.º jogo com a camisola do clube, hoje alcançado pelo Bayer Leverkusen, que bateu o lanterna-vermelha Schalke (2-1), cada vez mais próximo da descida.