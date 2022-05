Bayern vê uma boa oportunidade de negócio em Ousmane Dembélé

De acordo com a imprensa francesa, o gigante bávaro entrou na corrida pelo extremo

O jornal francês L'Équipe avança esta terça-feira que o Bayern iniciou negociações junto de Ousmane Dembélé, extremo do Barcelona que termina contrato com o clube este verão e que ainda não definiu o próprio futuro.

De acordo com a fonte, o campeão alemão ofereceu um contrato de quatro temporadas ao extremo de 25 anos, que passaria a auferir cerca de 18 milhões de euros por temporada.

Apesar de ter estado com um pé fora do Barcelona no mercado de inverno, Dembélé acabou por terminar a época em grande, sendo que o cenário de renovação ainda não é totalmente descartado em Camp Nou.

Esta época, o internacional francês apontou dois golos e 13 assistências em 31 jogos pelo segundo classificado da La Liga.