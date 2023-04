Bayern tropeça em casa, mas golo na compensação trava Dortmund

Formação aurinegra poderia ter igualado os bávaros na liderança da Bundesliga, mas deixou-se empatar aos 90+8' frente ao Estugarda.

O Bayern, com João Cancelo a titular, empatou este sábado 1-1 na receção ao Hoffenheim, ao passo que o Dortmund, com Raphael Guerreiro no onze inicial, também não venceu (3-3) em casa do Estugarda devido a um golo na compensação, que impediu que o conjunto aurinegro igualasse os bávaros na liderança da Bundesliga, à 28.ª jornada.

Em Munique, os pupilos de Thomas Tuchel adiantaram-se no marcador aos 17 minutos, por intermédio de Benjamin Pavard, mas os visitantes empataram aos 71', graças a um golo de Andrej Kramaric.

Já em Estugarda, o Dortmund chegou a estar a vencer por 2-0, após golos de Sébastien Haller (26') e Donyell Malen (33'), mas os anfitriões, que ficaram reduzidos a dez unidades aos 39', na sequência da expulsão de Konstantinos Mavropanos, conseguiram restituir a igualdade aos 84', por Tanguy Coulibaly (78') e Josha Vagnoman (84').

Aos 90+3 minutos, Giovanni Reyna marcou aquele que parecia ter sido o golo da vitória do Dortmund, mas o Estugarda guardou uma última surpresa para o final da partida, com Silas, aos 90+7', a voltar a empatar o marcador, num verdadeiro balde de águia fria para o Dortmund.

Fruto dos empates, o Bayern mantém-se na liderança isolada da Bundesliga, com 59 pontos, seguido pelo Dortmund, que soma menos dois. O Hoffenheim, por outro lado, segue na 13.ª posição, com 29, e o Estugarda continua antepenúltimo, com 24, mesma pontuação do penúltimo Schalke 04.

