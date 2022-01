Bayern teme perder médio para o Real Madrid e inicia processo de renovação

Corentin Tolisso termina contrato com o Bayern no próximo verão e bávaros temem uma repetição da situação de David Alaba, que reforçou o Real Madrid a custo zero

Assegura o jornal Mundo Deportivo que o Bayern de Munique iniciou negociações com Corentin Tolisso com vista à renovação do contrato do médio francês de 27 anos, que expira em junho deste ano.

Com o processo de David Alaba ainda bem fresco na memória - internacional austríaco deixou os bávaros no verão passado e deu entrada a custo zero no Real Madrid - os dirigentes alemães querem evitar que o mesmo cenário suceda com Tolisso, alvo dos merengues, segundo a publicação.

Internacional francês por 28 ocasiões, Corentin Tolisso atravessa a quinta temporada com as cores do Bayern. Esta época, leva três golos e duas assistências em 15 jogos pela equipa de Julian Nagelsmann.