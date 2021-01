Bayern segura liderança da Bundesliga no dia em que Neuer igualou recorde de Kahn

Redação com Lusa

Guarda-redes da equipa de Munique chegou aos 196 jogos sem sofrer golos na Liga alemã.

Um golo do polaco Robert Lewandowski permitiu esta quarta-feira ao Bayern Munique manter a vantagem no topo da Liga alemã, depois de vencer o Augsburgo por 1-0, na 17.ª jornada.

Em Ausgburgo, Lewnadowski marcou, aos 13 minutos, de grande penalidade, o único golo da partida, chegando ao 22.º golo em 17 partidas, o máximo conseguido por um jogador numa volta do campeonato alemão.

O encontro também foi histórico para o guarda-redes Manuel Neuer, que igualou o recorde de jogos sem sofrer golos na Bundesliga, tendo chegado aos 196 encontros na carreira, o mesmo número conseguido pelo já retirado Oliver Kahn.

A meio da temporada, o Bayern tem agora 39 pontos, mais quatro do que o Leipzig, que venceu em casa o Union Berlim, sexto classificado, por 1-0, com um golo do sueco Emil Forsberg, aos 70 minutos.

O Eintracht Frankfurt (oitavo classificado) falhou a oportunidade de subir aos lugares de qualificação europeia, ao empatar em casa do Friburgo (nono) a dois golos.

Com André Silva a titular, o Eintracht adiantou-se no marcador aos seis minutos, por Amin Younes, mas o Friburgo deu a volta ao marcador, por Roland Sallai (32) e Nils Petersen (63), antes de Keven Schlotterbeck (75) fazer o empate, com um golo na própria baliza.

O Arminia Bielefeld manteve-se um lugar acima da zona de despromoção, ao vencer em casa o Estugarda, por 3-0, estando à frente do Colónia, que derrotou o lanterna vermelha Schalke 04, ainda sem Gonçalo Paciência, por 2-1.