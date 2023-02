Bayern segura liderança com João Cancelo em foco

Triunfo por 4-2 frente ao Wolfsburgo.

O Bayern Munique segurou a liderança da Liga alemã de futebol, perdida à condição na véspera para o Union Berlin, graças a uma vitória categórica em Wolfsburgo por 4-2, na 19.ª jornada.

Mesmo a jogar com um a menos durante 40 minutos, devido à expulsão de Kimmich, os bávaros foram mais capazes e chegam com este triunfo aos 40 pontos, mais um do que o clube da capital e três face ao Borussia Dortmund.

João Cancelo voltou a ser colocado no onze do Bayern, para ser substituído aos 78 minutos, por Blind. Mais um jogo bem positivo para o português, que fez a assistência para o segundo golo da sua equipa, apontado por Kingsley Coman, aos 14.

Comam, com uma entrada fulgurante, já tinha feito o primeiro na partida, aos nove minutos, deixando a tarefa muito complicada para o Wolfsburgo.

Com uma eficácia tremenda, o Bayern concretizou todos os seus lances para golo, chegando ao 3-0 aos 19 minutos, por Thomas Muller.

Bastante lutador, o Wolfsburgo reduziu para 3-1 aos 44 minutos, por Kaminski, em jogada de entendimento com Paulo Otávio, quando já tinha mudado o seu sistema tático para uma defesa de quatro elementos em linha.

Depois de uma perdida aos 52 minutos, por Svanberg, o Wolfsburgo viu-se em vantagem numérica aos 53, com a expulsão de Kimmich, por duplo amarelo, a deixar o Bayern a apostar apenas no contragolpe.

Ridle Baku esteve perto de reduzir, aos 62 minutos, mas seria o Bayern, já depois das substituições defensivas feitas por Nagelsmann, a chegar ao 4-1, com uma iniciativa individual de Jamal Musiala, aos 73 minutos.

Ainda havia tempo para o 4-2 final, com o forte remate de Svanberg, que Sommer não conseguiu defender, aos 81 minutos.

Aos 83 o Wolfsburgo voltou a marcar, só que o golo de Gerhardt foi anulado, por falta prévia de Goku sobre Goretzka.

Mais cedo, o Werder Bremen saiu-se bem da deslocação a Estugarda, ganhando por 2-0 na Mercedes-Benz-Arena. Stage, aos 59, e Ducksch, aos 77, fizeram os golos dos visitantes.

O português Gil Dias, transferido do Benfica no fecho do mercado de inverno, entrou ao intervalo para a formação do Estugarda, sem conseguir contrariar a tendência do jogo.