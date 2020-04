Bayern segura estrela com novo contrato: "Ele encanta os nossos adeptos"

Alphonso Davies acertou a renovação contratual.

O defesa canadiano Alphonso Davies prolongou o contrato com o Bayern Munique até junho de 2025 e mostrando-se "muito feliz por continuar a representar um dos melhores clubes do mundo".

"Estou muito feliz. O Bayern é um dos melhores clubes do mundo e, para mim, é um sonho jogar aqui. Sinto-me feliz desde o primeiro dia e quero ganhar o maior número possível de títulos com a mentalidade de sempre", afirmou o jogador, de 19 anos, ao sítio do clube bávaro na Internet.

O presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, salientou a progressão e o desenvolvimento do jovem, que tinha contrato até 2023 e que esta época já conta com 31 partidas, oito assistências e um golo anotado. "O Alphonso tem-se desenvolvido muito bem no Bayern e conseguiu esta renovação do contrato face às suas impressionantes exibições. Estamos felizes por ele permanecer no Bayern a longo prazo, pois encanta os nossos adeptos, não apenas pelo que joga, mas também pelo comportamento fora de campo", justificou Rummenigge.

O defesa lateral esquerdo, que já atuou como extremo, chegou a Munique no verão de 2018, proveniente do Vancouver Whitecaps, do Canadá.