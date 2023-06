Bayern quer renovar ataque e coloca trio na porta de saída

De acordo com o jornal "Bild", o campeão alemão declarou Sadio Mané, Leroy Sané e Serge Gnabry como jogadores transferíveis, após uma época que ficou aquém do esperado.

A terminar uma época conturbada e que culminou apenas com a conquista da Bundesliga, o Bayern quer renovar o seu setor ofensivo no verão e, nesse sentido, o jornal "Bild" assegura esta quinta-feira que o campeão alemão declarou três jogadores como transferíveis: Sadio Mané, Leroy Sané e Serge Gnabry.

De acordo com a fonte, o extremo senegalês esgotou a paciência do clube com a agressão ao extremo alemão, na sequência da eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, diante do Manchester City (1-4 em agregado), ao passo que Sané nunca terá "encaixado" desde que rumou a Munique.

Já Gnabry será o jogador que desfruta de melhor cotação entre os três, após ter registado 17 golos e 11 assistências na presente época. De qualquer das formas, o Bayern está disposto a vender qualquer um, caso receba uma proposta que considere justa.