Bayern quer reforçar alas com Sadio Mané

Extremo acaba contrato no próximo ano, tal como Mohamed Salah. Ainda não houve conversações entre bávaros e Liverpool

Tendo chegado aos dez títulos de campeão alemão consecutivos, o Bayern de Munique procura reforçar ainda mais a sua equipa e o último nome a ser associado aos bávaros é o de Sadio Mané, extremo do Liverpool.

De acordo com a Sky Sports, Salhamidzic, diretor desportivo do Bayern de Munique, já se reuniu com o agente do jogador. Até ao momento, a ligação ficou-se por aí, uma vez que ainda não houve qualquer contacto direto entre os dois clubes.

Sadio Mané, tal como Mohamed Salah, outra das grandes figuras do Liverpool nos últimos anos, termina contrato no verão de 2023.