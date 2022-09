Bayern quer avançar para estrela que possa substituir Lewandowski

Harry Kane colocado na órbita dos bávaros, que pretendem um avançado mais clássico que possa dar mais garantias no que toca a finalização

A viver um início de temporada irregular, com quatro jornadas consecutivas sem qualquer vitória, o Bayern de Munique olha para os próximos mercados de transferências como uma oportunidade para, verdadeiramente, substituir Robert Lewandowski. Harry Kane é o nome a surgir na imprensa.

De acordo com a revista Kicker, o avançado do Tottenham é o preferido do Bayern para ocupar a vaga deixada em aberto pelo polaco, que saiu este verão para o Barcelona.

Harry Kane tem contrato com o Tottenham até 2024 e um valor de mercado de 90 milhões de euros.