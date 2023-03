Bayern perde com Leverkusen e Dortmund é líder na Alemanha

Após a 25.ª jornada do campeonato alemão, os bávaros passam a ter um ponto de atraso para os rivais de Dortmund - 52 contra 53 -, com o clássico entre os dois gigantes, marcado para 1 de abril, no Allianz Arena de Munique, a ganhar estatuto de jogo do título.

O Bayern Munique, decacampeão alemão, perdeu este domingo na deslocação a Leverkusen por 2-1 e cedeu a liderança da Bundesliga ao Borussia Dortmund, que sábado goleou o Colónia por 6-1.

Após a 25.ª jornada do campeonato alemão, os bávaros passam a ter um ponto de atraso para os rivais de Dortmund - 52 contra 53 -, com o clássico entre os dois gigantes, marcado para 1 de abril, no Allianz Arena de Munique, a ganhar estatuto de jogo do título.

Benjamin Pavard, aos 55 minutos, e Dayot Upamecano, aos 73, concederem penáltis que o argentino Palácios converteu em golos, selando assim a terceira derrota da época dos bávaros, já desfeiteados por Augsburgo, em setembro, e Borussia Mönchengladbach, em fevereiro.

Amine Adli, que ganhou as grandes penalidades, acabou por ser o homem do jogo, essencial para um resultado precioso, que coloca o Leverkusen no oitavo lugar, com 37 pontos, a três do apuramento europeu.

O jogo até tinha começado de feição para o Bayern, que se adiantou aos 22 minutos, com o golo de Kimmich.

O português João Cancelo esteve na defesa do Bayern na primeira parte, para depois ser substituído ao intervalo, por Coman.

O Bayern é campeão nas últimas 10 épocas, sendo a última vez que não ganhou a época de 2011/2012, que consagrou justamente o Borussia Dortmund, então orientado por Jurgen Klopp.

Mais cedo, o Union Berlim bateu por 2-0 o Eintrach Frankfurt, na capital germânica, mantendo-se firme no terceiro lugar, agora com 48 pontos, a cinco do líder.

Khedira, aos 53 minutos, e Behrens, aos 75, marcaram este domingo para o Union, grande revelação deste campeonato.

Diogo Leite, recentemente convocado para a seleção de Portugal, começou o jogo no banco e jogou apenas os últimos cinco minutos. Pelo Frankfurt, Aurélio Buta foi titular e jogou os 90.