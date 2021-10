Bayern parece ter a fórmula certa para contratar: "Sempre o mesmo truque..."

David Alaba e Toni Kroos desvendam "segredo" do emblema bávaro.

David Alaba foi o convidado desta semana do podcast que Toni Kroos tem com o irmão Félix Kroos, "Einfach mal Luppen", tendo revelado o "truque" que parece ser a fórmula certa para o Bayern contratar.

De recordar que o internacional austríaco, companheiro de Kroos primeiro no emblema bávaro e agora no Real Madrid, chegou bastante jovem ao clube alemão, aos 15 anos, tendo passado lá grande parte da sua carreira, antes de rumar aos merengues, apenas com uma passagem pelo Hoffenheim pelo meio.

Após épocas em destaque nas equipas jovens do Áustria de Viena, Alaba teve várias propostas para assinar um contrato profissional. No entanto, acabou por rumar ao Bayern e explica como.

"Tive propostas para assinar um contrato profissional, do Áustria de Viena e de outros clubes da primeira divisão do meu país. Mas fui para a equipa B do Bayern", começou por dizer.

"Eu queria ir para Inglaterra e já tinha ofertas lá. Mas o Bayern não desistiu e disse-me: "Vens cá e dás uma olhadela". Nessa altura era Werner Kern [antigo diretor da formação] que estava em contacto com o meu pai. Apanhou-nos no aeroporto e depois fomos para Sabener Strasse [cidade desportiva do Bayern]. A partir desse momento, apaixonei-me imediatamente e tomei a decisão com relativa rapidez", continuou, tendo Toni Kroos concordado de imediato.

"Sempre o mesmo truque, foi o que fizeram comigo", que assinou pelo emblema bávaro com 16 anos.

"Também era Werner Kern nessa altura. Então convidaram-nos, enviaram-nos para o hotel Bayerischer Hof e depois para assistir à Liga dos Campeões. Não se podia dizer que não", explicou Kroos.