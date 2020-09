Bayern paga testes covid-19 a três mil adeptos

Bayern Munique vai financiar os testes ao coronavírus dos três mil adeptos que vão apoiar a equipa a Budapeste, Hungria, no jogo da Supertaça Europeia, frente ao Sevilha

Apostado em patrocinar o regresso dos adeptos aos estádios, o Bayern Munique fez saber que financiará os testes à covid-19 a que serão obrigatoriamente sujeitos todos os adeptos que se deslocarem ao Puskás Arena de Budapeste.

A UEFA não pretende correr riscos neste regresso/experiência do público aos estádios numa competição europeia, pelo que todos os espectadores serão submetidos a testes de despistagem da covid-19.

O Bayern Munique, que terá três mil apoiantes na Hungria, anunciou que entregará aos adeptos o kit para fazerem o teste na segunda e na terça-feira, de molde a que posam saber os resultados antes de partiram para Budapeste. Se o resultado do teste for negativo, o adepto pode viajar na quarta-feira ou mesmo na quinta, dia do jogo.

onfronto entre o campeão europeu e o vencedor da Liga Europa terá 20 mil adeptos nas bancadas

Após várias semanas de discussão, a UEFA decidiu fazer deste encontro um teste para o regresso do público às competições europeias. Assim, 20 mil lugares (30 por cento da lotação do Puskás Arena) vão poder ser ocupados, respeitando as regras sanitárias.

O confronto entre o Bayern Munique e o Sevilha será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor, de 41 anos, cuja última aparição internacional foi no PSG-Atalanta (2-1), nos "quartos" da final a oito da Champions"2020, disputada em Lisboa.