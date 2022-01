Bayern não resistiu às muitas ausências e acabou derrotado em casa

Triunfo do Monchengladbach na jornada 18 da Bundesliga.

O Bayern, dizimado por casos de covid-19, outras lesões e cedência de jogadores à CAN, perdeu na Allianz Arena de Munique com o Borussia Monchengladbach, por 2-1, em jogo da 18.ª jornada da liga alemã de futebol.

Depois de cinco jogos consecutivos a ganhar para o campeonato, o Bayern continua a liderar, neste arranque da segunda volta, com 43, mais nove que o Borussia Dortmund, que pode encurtar o atraso se sábado pontuar em Frankfurt.

Com nove baixas por covid-19, duas por lesão e outras duas por cedências a seleções para a Taça das Nações Africanas (CAN), o Bayen viu-se obrigado a recorrer a jogadores jovens (seis estreias absolutas, no banco) e a adaptar posições, como foi o caso de Kimmich na defesa. Menos afetado, o clube visitante ainda assim pode queixar-se de seis 'baixas', no total.

O Allianz Arena foi hoje um estádio vazio e gelado, por vezes com neve a cair, mas no campo parecia que, apesar de tudo, se ia assistir à confirmação da grande superioridade teórica do Bayern, uma das mais fortes equipas da Europa.

Robert Lewandowski fez o golo dos locais, aos 18 minutos, no que é já o seu 20.º no campeonato. Atirou à trave, também, por duas vezes, sendo o mais 'perdulário' de um ataque em que também se contaram falhanços de Jamal Musiala e Thomas Mueller.

O M'gladbach aproveitou bem as ocasiões que teve e marcou por duas vezes, ainda no primeiro tempo. Florian Neuhaus empatou, aos 27, e Stefan Lainer adiantou os visitantes aos 31, com os centrais Pavard e Sulle sem capacidade de reação, em ambas as ocasiões.

A terceira derrota do Bayern no campeonato não 'hipoteca' nada, dadas as circunstâncias e as ausências de nomes como Neuer, Coman ou Sane, num dia que marcou a estreia de Paul Wanner, que, com 16 anos e 15 dias se tornou o mais novo de sempre a jogar pelos bávaros na liga alemã.

Para o Borussia, o triunfo representa uma ligeira melhoria na classificação, de 14.º para 11.º, com 22 pontos, agora cinco acima da linha de despromoção.