Bayern não quer prestações por Lewandowski: clube duvida que Barcelona existirá em 2024

Alemães, com muitas reticências quanto aos problemas financeiros do clube catalão, aceitam vender o jogador, mas com condições

O negócio de Robert Lewandowski vai conhecendo cada vez mais e mais barreiras. O interesse do Barcelona é público, mas o Bayern, para além de querer ficar com o polaco, tem mesmo sérias dúvidas quanto à saúde financeira de quem quem adquirir o jogador.

De acordo com Raphael Honigstein, do podcast The Totally Football Show, o clube bávaro não aceita, por exemplo, algum tipo de pagamento por prestação no negócio de Lewandowski, uma vez que, em Munique, se duvida que o próprio Barcelona existirá enquanto instituição dentro de um, dois anos.

Recorde-se que Uli Hoeness, presidente honorário dos bávaros, já veio a público garantir que o Bayern de Munique 2022/2023 terá Lewandowski, em mais um sinal de que o Barcelona terá mesmo que cumprir 100% das exigências, ou muito perto disso, para levar o atleta.