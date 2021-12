Bayern não contrata jogadores ao Inter: o motivo por trás da "tradição"

Karl Heinz Rummenigge, presidente honorário do Bayern Munique, é o homem por trás dessa decisão.

Há muitas décadas existe uma espécie de lei já subentendida dentro do Bayern: é (quase) proibido contratar jogadores ao Inter. A razão por trás dessa "tradição" foi explicada esta quarta-feira pelo jornal italiano Tuttosport.

De acordo com a publicação, a decisão parte de Karl Heinz Rummenigge, presidente honorário da equipa alemã e antigo jogador do Inter.

"O meu coração é um pouco do Inter, logo tento não comprar qualquer jogador "nerazzurro". Mas neste momento, se pudesse, ficaria com Lautaro Martínez. É muito bom jogador", afirmou o antigo dirigente da equipa bávara.

Apesar de não já não exercer uma função ativa dentro do clube, Rummenigge recordou que o Bayern esteve perto de contratar dois jogadores no futebol italiano. "Chiesa é diferente de Ribéry e Robben, ainda que me faça lembrar Arjen em alguns dos seus movimentos. Pensámos nele quando estava na Fiorentina. Quando Dybala estava no Palermo, antes de assinar pela Juventus, também estivemos de olho", revelou.