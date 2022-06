Bayern não chega aos 50 milhões, mas negócio por Mané está feito: eis os valores

Sadio Mané é um objetivo do Bayern para este mercado

Imprensa inglesa garante que acordo entre todas as partes é total. Figura do Liverpool nas últimas seis temporadas vai mudar de ares

Sadio Mané está cada vez mais perto de ser oficializado como reforço do Bayern de Munique. De acordo com a imprensa inglesa, o acordo entre as três partes é total e o negócio vai mesmo consumar-se, mesmo que os alemães não tenham chegado, aparentemente, aos 50 milhões.

Segundo a Sky Sports, o acordo deverá ficar fechado na ordem dos 32 milhões, com 8,7 a poderem ser acrescentados mediante o cumprimento de determinados objetivos. Ou seja, ao contrário daquilo que foi noticiado nos últimos dias, para garantir Mané, o Bayern não foi obrigado a chegar aos tais 50 milhões.

Com Firmino e Salah, Sadio Mané formou um dos trios atacantes mais bem-sucedidos dos últimos anos no futebol europeu. O senegalês foi quase sempre figura em Anfield, como comprovam os números: 120 golos em 269 partidas, com títulos de campeão inglês e europeu, pelo meio.