Bayern Munique despede funcionário devido a comentário racista

De acordo ao jornal alemão Bild, o Bayern Munique despediu um responsável pelos equipamentos devido a um comentário de teor racista dirigido a Serge Gnabry e Eric Choupo-Moting.

Segundo a publicação, o funcionário, que estava ao serviço do clube há mais de dez anos, encontrava-se este domingo nas instalações bávaras, juntamente com a filha, quando proferiu um comentário de teor racista em relação a Gnabry e Choupo-Moting, que tinham acabado de se cruzar com ambos.

"Destes não tragas para casa", terão sido as palavras dirigidas pelo funcionário à filha, à frente de vários empregados do clube, que informaram a direção alemã acerca do sucedido.

Após avaliação, os responsáveis do clube optaram mesmo pelo cessar de ligações com o funcionário.