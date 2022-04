Bayern já escolheu o substituto de Lewandowski

Haller marcou o segundo do Ajax

Polaco continua a ser apontado a uma saída. Sébastien Haller, de 27 anos, é encarado como a melhor solução para assumir o ataque dos bávaros

Sébastien Haller, avançado do Ajax, é o mais sério candidato a substituir Lewandowski no Bayern, caso o polaco abandone mesmo a Allianz Arena no final da temporada.

Segundo o jornal Bild, já houve contactos entre o emblema germânico e o avançado que já leva 33 golos com o Ajax, esta temporada. É claro, ainda assim, que as conversações estão muito no início, uma vez que o Bayern ainda não sabe até quando é que poderá contar com Lewandowski nas suas fileiras.

Haller pode não ser o único jogador do Ajax a aterrar em Munique. Julian Nagelsmann é um apreciador das qualidades do jovem médio Ryan Gravenberch, também já apontado num passado recente ao Bayern.

Robert Lewandowski, de 33 anos, termina contrato com o Bayern no próximo verão. Em Munique desde 2014, o avançado contabiliza já 372 jogos e 342 golos.