Bayern já aceita negociar Lewandowski, mas o preço não é barato

Clube alemão pretende 60 milhões de euros pelo avançado polaco.

A novela em torno do futuro de Lewandowski conheceu mais um capítulo. De acordo com informação avançada ontem pela Sky Sports alemã, o Bayern Munique mudou de postura em relação ao goleador polaco e já aceita negociá-lo este verão. No entanto, o decacampeão germânico não está disposto a vender a sua figura de proa nas últimas temporadas por um valor inferior a 60 M€.

O preço estabelecido por Lewandowski é considerado na Alemanha como uma forma de não facilitar a vida do jogador, de 33 anos, que já admitiu publicamente não ser do seu interesse cumprir a totalidade do contrato com os bávaros: termina em 2023.

A notícia representou um novo golpe nas pretensões do Barcelona em contratar Lewandowski. Segundo a Imprensa catalã, Joan Laporta estava determinado a avançar com 40 M€ à conta das "alavancas" financeiras aprovadas pelos sócios, mas o valor esbarra nas novas pretensões do Bayern e a derradeira investida pelo internacional polaco deve ficar, uma vez, mais adiada.

Os catalães têm jogado com o sonho assumido por Lewandowski de vestir a camisola blaugrana, mas o fumo branco no negócio pelo aríete que conquistou a Bota de Ouro de 2021/2022, graças aos 35 golos apontados na Bundesliga, teima em não aparecer.