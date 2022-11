Bayern goleia Werder Bremen e consolida liderança da Bundesliga

A Bundesliga é liderada pelo Bayern, com 31 pontos (14 jogos), seguido do Friburgo, com 27 (13) e do Union Berlim, com 26 (13).

O Bayern goleou esta terça-feira o Werder Bremen por 6-1, na 14.ª jornada da Liga alemã, e reforçou a liderança.

A máquina bávara voltou a triturar um adversário, desta vez o Werder Bremen, que saiu sob o peso de uma derrota pesada, por 6-1, na qual a principal figura foi o internacional alemão Serge Gnabry, autor de um hat-trick, aos 22, 28 e 82 minutos.

De resto, o líder da Bundesliga chegou cedo ao golo pelo jovem internacional alemão Jamal Musiala, o Werder Bremen ainda respondeu com o golo do empate, aos 10, pelo médio Anthony Jung, mas a partir daí só deu mesmo Bayern, com mais dois golos de Leon Goretzka, aos 31, e do avançado francês Mathys Tel, aos 84.

Antes a goleada, o Bayern ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 18 minutos, por Choupo-Moting, e pouco depois, aos 20, perdeu o senegalês Sadio Mané, que saiu lesionado, a menos de 15 dias do início do Mundial de 2022.

A Bundesliga é liderada pelo Bayern, com 31 pontos (14 jogos), seguido do Friburgo, com 27 (13), do Union Berlim, com 26 (13), do Dortmund, com 25 (14), do Eintracht Frankfurt, com 23 (13), e do Leipzig, em sexto, com 22 (13).