Bayern goleia Union Berlim e volta à liderança partilhada da Bundesliga

João Cancelo foi suplente utilizado nos bávaros e Diogo Leite foi titular nos visitantes.

O Bayern, com João Cancelo a suplente utilizado, goleou este domingo por 3-0 na receção ao Union Berlim, que alinhou com Diogo Leite a titular, regressando à liderança partilhada da Bundesliga, com os mesmos 46 pontos do Dortmund.

Todos os golos da partida surgiram na primeira parte, com Eric Choupo-Moting a abrir o marcador aos 31 minutos, seguido de Kingsley Coman (40') e Jamal Musiala, que marcou à beira do intervalo (45+1').

Na reta final do encontro (78'), João Cancelo foi lançado pela formação bávara, não chegando a ter influência direta no resultado, que atrasa o Union Berlim na corrida pelo título alemão - segue no terceiro lugar da competição, com menos três pontos (43) do que a dupla da frente.