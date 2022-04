Bayern goleia e reforça liderança na Bundesliga

Com este triunfo, a formação orientada por Julian Nagelsmann mantém a liderança da liga alemã, agora com 66 pontos

O Bayern foi ao terreno do Friburgo vencer por 4-1, numa partida referente à ronda 28 da Bundesliga, com os cinco golos da partida a serem apontados no segundo tempo.

Aos 58', numa jogada entre internacionais alemães, Joshua Kimmich assistiu e Leon Goretzka abriu as hostilidades para os bávaros. Cinco minutos depois, Nils Petersen empatou para a equipa da casa, após assistência de Christian Gunter. Aos 73', Sèrge Gnabry voltou a adiantar o conjunto da Baviera, com Lucas Hernández a assistir o camisola sete e, nove minutos depois, aos 82', num lance que envolveu dois jogadores franceses, Dayot Upamecano "ofereceu" e Kingsley Coman dilatou a vantagem do Bayern. Já em período de compensação, o austríaco Marcel Sabitzer fechou as contas do marcador, depois de assistido por Sèrge Gnabry.

Com este triunfo, a formação orientada por Julian Nagelsmann mantém a liderança da liga alemã, agora com 66 pontos, a seis jornadas do término do campeonato. O próximo jogo do Bayern é frente ao Villarreal, no Estádio de la Cerámica, na próxima quarta-feira, dia 6, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.