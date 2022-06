Bayern garante: "Lewandowski? Sadio Mané não vem substituir ninguém"

Diretor desportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic afirma que o avançado polaco "tem contrato até 2023".

Sadio Mané ainda não foi oficializado como reforço do Bayern, mas já veste as cores do emblema bávaro e o negócio estará muito perto de ser confirmado.

Pois bem, Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, foi questionado se o clube alemão tem o futuro assegurado com o internacional senegalês e sem Robert Lewandowski, cujo futuro é ainda uma incógnita, mas que já fez saber publicamente - e em várias ocasiões - que a sua vontade é sair do clube.

"Vou dizer apenas uma coisa: Robert [Lewandowski] tem contrato até ao verão de 2023. Mané não vem substituir ninguém", afirmou prontamente o diretor do emblema bávaro.

