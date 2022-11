Bayern explica lesão de Mané e diz que serão feitos mais exames "nos próximos dias"

Clube alemão não apresentou uma estimativa do tempo de paragem do avançado. O jornal L'Équipe avançou que Mané vai falhar o Mundial'2022.

Sadio Mané sofreu uma lesão na fíbula direita (perónio), detalhou esta quarta-feira o Bayern. O extremo saiu lesionado aos 20 minutos do jogo de ontem com Werder Bremen, que os bávaros venceram por 6-1.

"Sadio Mané sofreu uma lesão na cabeça da fíbula direita no Bayern-Bremen. Ele está fora do jogo contra o Schalke 04. Seguir-se-ão outros exames nos próximos dias. O Bayern entrará em contacto com o departamento médico da Federação Senegalesa de Futebol", explica o emblema alemão, sem detalhar o tempo de paragem previsto.

Hoje, recorde-se, o jornal francês L'Équipe adiantou que o senegalês vai mesmo falhar o Mundial'2022.