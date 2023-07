Bayern estica um pouco a corda por Kane, mas não deverá chegar

Bávaros chegaram aos 80 milhões de euros, mas Levy procura um negócio de três dígitos para libertar a sua grande figura

O Bayern de Munique continua a tentar contratar a grande figura do Tottenham. Harry Kane parece ser a prioridade do crónico campeão alemão, que aumentou a parada pelo avançado.

De acordo com o Daily Mail, depois dos 70 já recusados pelos spurs, o Bayern ofereceu 80 milhões de euros por Harry Kane. A resposta ainda não chegou, mas será negativa, ao que tudo indica.

Daniel Levy está ciente da importância de Harry Kane, melhor marcador da história do Tottenham e grande figura do clube. Por isso, a fechar negócio, será sempre com uma proposta de três dígitos.