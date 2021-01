Bayern esteve a perder 2-0 mas acabou a golear e mantém liderança

O emblema bávaro comanda com 33 pontos, mais dois do que o Leipzig e cinco do que o Bayer Leverkusen

O Bayern de Munique venceu este domingo o Mainz por 5-2, triunfo que lhe permite manter a liderança isolada do campeonato alemão de futebol, à 14.ª jornada.

O penúltimo classificado, com somente seis pontos, liderava por 2-0 ao intervalo e, após o reatamento, aos 48 minutos, o guarda-redes Neuer e o poste evitaram o terceiro, que poderia ter sentenciado a partida: os bávaros foram mais eficazes e reagiram a tempo de golear.

Jonathan Burkardt colocou os forasteiros na frente, quando, aos 32 minutos, ganhou disputa com um defesa e correu para a baliza, rematando forte, sem hipóteses.

Aos 44', um livre na direita e o defesa Alexander Hack a antecipar-se a Thomas Muller e ampliar para o 2-0 que vigorava ao intervalo.

O campeão da Europa, com o jovem português Tiago Dantas no banco, não acreditava no pesadelo que poderia ter sido ainda maior, quando Danny Latza, aos 48', viu Neuer desviar o seu remate para o poste.

Do possível 0-3 rapidamente se passou para o 1-2, com Joshua Kimmich, aos 50, a iniciar o lance com um "túnel" a um adversário e a concluí-lo com desvio de cabeça, que recolocou o campeão alemão na discussão do resultado.

Foram precisos somente cinco minutos para Sane fletir da direita para o centro até encontrar um buraco por onde meter a bola, com pontapé de fora da área, que valeu o 2-2.

O Mainz ainda teve pernas para ameaçar, com o sueco Robin Quaison, aos 59, a "estoirar" na trave, no que seria o mais belo golo da tarde.

Os forasteiros quebravam fisicamente, enquanto o Bayern aumentava o ritmo e a pressão, que, aos 70, ditou a reviravolta, em pontapé de canto, com a bola de Niklas Sule a desviar em defesa e a resultar no 3-2.

Robert Lewandowski, o melhor jogador FIFA de 2020, estreou-se a marcar aos 76, convertendo um penálti, e 'bisou' aos 83, oportuno na pequena área, consumando um 5-2 injusto para o Mainz.

O Bayern Munique comanda com 33 pontos, mais dois do que o Leipzig e cinco do que o Bayer Leverkusen, que, no sábado, perdeu por 2-1 em casa do Eintracht Frankfurt de André Silva.

O Dortmund, que esta tarde venceu o Wolfsburgo por 1-0, é quarto com 25 pontos, mais um do que o seu adversário, o surpreendente Union Berlim.