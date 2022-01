Bayern está a contas com um surto de covid-19 e pede adiamento do jogo

Muller, avançado do Bayern

Redação com Lusa

Partida com o Mönchengladbach está agendada para sexta-feira.

O Bayern Munique pediu à Liga alemã de futebol o adiamento do jogo de sexta-feira com o Borussia Mönchengladbach, devido a um surto de covid-19 entre o plantel profissional.

A informação foi confirmada pelo diretor desportivo do Borussia, Max Eberl, após uma conversa com o congénere de Munique, Hasan Salihamidzic, e após mais um positivo hoje anunciado, no caso o defesa canadiano Alphonso Davies.

Este foi o nono caso positivo só entre o plantel principal do campeão e líder da tabela, a que se somam duas ausências devido à Taça das Nações Africanas, de Maxim Choupo-Moting (Camarões) e Bouna Sarr (Senegal), além da lesão do croata Josip Stanisic.

Ao todo, Julian Nagelsmann tem apenas 13 jogadores do plantel principal disponíveis, abaixo dos 15 que estipula a federação alemã de futebol.

