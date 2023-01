Bayern encontra solução para a lesão grave de Lucas Hernández

De acordo com o De Telegraaf, o campeão alemão vai assinar com Daley Blind, que rescindiu com o Ajax a meio da temporada.

O Bayern está em busca de um guarda-redes - Manuel Neuer não joga mais esta temporada devido a lesão - mas não só. Lucas Hernández rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o Mundial'2022 e o campeão alemão precisa de um substituto a curto prazo na defesa.

Ora, esta quinta-feira, o jornal De Telegraaf avança que os bávaros já encontraram a solução para o problema: Daley Blind. O defesa neerlandês é um jogador livre no mercado, após ter rescindido contrato com o Ajax em dezembro, e já estará a caminho de Munique para realizar exames médicos.

De acordo com a mesma fonte, o Bayern vai oferecer um contrato válido até ao final da temporada a Blind, não se sabendo se haverá opção para prolongar o vínculo.