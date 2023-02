Bayern empresta Marcel Sabitzer ao Manchester United

Vai ficar ligado ao clube até junho de 2023, sem opção de compra para o emblema inglês.

Marcel Sabitzer vai representar o Manchester United, dos portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, até final da temporada por empréstimo do Bayern Munique.

O Manchester United anunciou a chegada do médio de 28 anos, que vai ficar ligado ao clube até junho de 2023, sem opção de compra para o emblema inglês.

Sabitzer, 68 vezes internacional pela Áustria, chega a Old Trafford numa altura em que a equipa de Erik ten Hag perdeu o dinamarquês Christian Eriksen para os próximos meses, devido a lesão.

Formado no Admira Wacker, o jogador austríaco estava a cumprir a segunda temporada no Bayern Munique, com 24 jogos e um golo, depois de ter dado nas vistas no Leipzig, emblema que representou durante sete épocas.

Antes de chegar à Alemanha, Sabitzer defendeu também as cores do Salzburgo e do Rapid Viena.

O Manchester United segue no quarto lugar da Premier League, com 39 pontos, a 11 do líder Arsenal.