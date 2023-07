Bayern em Londres para fazer história no mercado de transferências

Kane, à direita, está no último ano de contrato com o Tottenham

Bayern disposto a fazer de Kane a contratação mais cara do clube.

Harry Kane é, definitivamente, um dos temas quentes deste mercado de transferências. Segundo informa a Sky Sports, o diretor executivo do Bayern, Jan-Christian Dreesen, e o diretor técnico, Eric Neppe, voaram para Londres para negociar a contratação do avançado com o Tottenham.

De acordo com a informação, os responsáveis levam na bagagem a intenção de tornar o internacional inglês o mais caro da história do emblema de Munique, um recorde fixado nos 80 milhões de euros, em 2019, com a contratação de Lucas Hernández ao Atlético.

Kane, 30 anos, tem toda uma carreira ligada ao Tottenham, com alguns empréstimos no início do percurso profissional. O contrato que o liga ao clube londrino é válido até 2024.