Bayern em crise: uma certeza sobre Tuchel e uma prioridade no mercado

Thomas Tuchel, treinador do Bayern

Campeão alemão atravessa um mau momento. Perdeu a liderança da Bundesliga após adeus à Champions.

A chegada de Thomas Tuchel ao comando técnico do Bayern não teve, até ao momento, o efeito desejado. O sucessor de Julian Nagelsmann venceu apenas dois dos sete jogos realizados à frente do campeão alemão, foi eliminado na Champions e tem de correr atrás do prejuízo para recuperar a liderança na Bundesliga.

Apesar deste cenário, informações da imprensa internacional asseguram que o treinador alemão está firme no comando técnico para a próxima temporada. Quanto ao mercado, a prioridade é a contratação de um avançado, uma posição que ficou sem Lewandowski, agora no Barcelona.

Recorde-se que, no que toca a outras posições, António Silva e Grimaldo, este último em final de contrato com o Benfica, estão referenciados.

O Bayern perdeu por 3-1 em casa do Mainz e ficou a um ponto do Dortmund, líder do campeonato.