Bayern em choque com surpreendente adeus à Taça da Alemanha

Detentor do título eliminado por equipa do escalão secundário.

O Bayern Munique, detentor do título, foi eliminado da Taça da Alemanha de futebol pelo secundário Holstein Kiel, ao perder no desempate por grandes penalidades (6-5), após uma igualdade no final do prolongamento (2-2).

No encontro em atraso da segunda eliminatória, o avançado Serge Gnabry, aos 14 minutos, colocou o Bayern a vencer em casa do adversário, que reagiu, aos 37, pelos pés de Fin Bartels, uma igualdade que viria a ser desfeita no recomeço do segundo tempo, quando Leroy Sane (48) voltou a dar vantagem aos bávaros.

Contudo, quando parecia ter o passaporte no bolso, a equipa de Hans-Dieter Flick permitiu o cabeceamento certeiro de Hauke Wahl, aos 90+5, levando o jogo para prolongamento, mas apenas decidido nas grandes penalidades, momento em que os locais foram mais competentes.

Nos oitavos de final, o Holstein Kiel vai defrontar o Darmstadt, também da segunda liga.