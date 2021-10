Bayern Munique eliminado... com estrondo na Taça da Alemanha

Emblema bávaro não sofria uma "manita" num só jogo há 43 anos. Ao intervalo, a diferença no marcador era em dose tripla

No melhor pano cai, por vezes, a nódoa, como caiu o Bayern Munique da Taça da Alemanha. Com um onze de primeira linha e habituado, nos últimos tempos, a golear, a (então implacável) formação bávara provou do próprio veneno ao ser massacrada, hoje, pelo Monchengladbach (5-0), na segunda eliminatória da prova.

A segunda derrota do Bayern nesta época, ao cabo de 15 jogos disputados, tão pesada que não a provava desde 1978, ganhou contornos bem cedo. Ao intervalo, a diferença era... de três golos. Koné soltou a festa aos 2', Ramy Bensebaini bisou aos 15' e 21' (g.p) e Embolo materializou uma entrada a todo o gás no segundo tempo ao também ele fazer, rapidamente, o gosto ao pé por duas vezes, aos 51' e 57'.

O Mönchengladbach tornou-se, com este caseiro triunfo retumbante, a primeira equipa a marcar três golos ao Bayern em 2021/22. A obra feita é tal que nenhuma formação tinha ficado com a baliza intacta diante dos bávaros. Os mesmos que, nos últimos três jogos marcaram 13 golos (!).

Com Neuer na baliza, Pavard, Upamecano, Hernández e Davies no papel de guardas, Kimmich e Goretzka como coração da equipa, e os ferozes Gnabry, Sané, Müller e Lewandowski apontados ao alvo, qual máxima força, o Bayern repetiu a despedida da Taça da Alemanha.

Ironia do destino, esta foi a segunda vez consecutiva que o Bayern caiu na segunda eliminatória da Taça da Alemanha. Na edição passada da competição (2020/21), nesta mesma fase, perdeu diante do modesto Holstein Kiel (6-5 g.p após 2-2 nos 90').