Bayern: eliminação na Champions e mais um problema para resolver

Gnabry termina contrato em 2023 e a oferta apresentada pelo clube terá sido recusada.

Em estado de choque com a eliminação nos quartos de final da Champions, aos pés do surpreendente Villarreal, o Bayern enfrente também um problema no que a Gnabry diz respeito. Segundo informa a "Kicker", o internacional alemão não viu com bons olhos a proposta de renovação apresentada.

O avançado de 26 anos termina contrato em 2023 e, de acordo com as informações vindas da Alemanha, não está, por outro lado, agradado com o tratamento que tem recebido por parte do treinador Nageslmann. Foi, aliás, suplente no encontro da segunda mão dos quartos de final da Champions, tendo entrado apenas nos minutos finais.

"O Bayern fez uma oferta, mas as exigências salariais de Gnabry estão muito acima do que oferece o clube", informa a "Kicker".

O jogador cumpre a quarta temporada no plantel do Bayern de Munique, com 14 golos marcados em 40 jogos já realizados em 2021/22.