Bayern e Telekom: revelado valor do novo acordo

Lewandowski, avançado do Bayern

Clube bávaro e a maior companhia de telecomunicações da Alemanha e da União Europeia são parceiros

O Bayern vai renovar o seu contrato com a Telekom, principal patrocinador da equipa da Baviera, de acordo com o Bild. Com este novo acordo, a formação alemã receberá um total de 200 milhões nas próximas quatro épocas.

O montante encaixado servirá para atacar o mercado na próxima janela de transferências, bem como para renovar com alguns craques do plantel, como o goleador Robert Lewandowski, eleito melhor jogador do Mundo para a FIFA em 2021.

O Bayern Munique e a Telekom irão prolongar o contrato de patrocínio até 2026, sendo que, além dos 50 milhões de euros por temporada que o atual líder da Bundesliga terá como garantidos, a empresa de telecomunicações garantirá um bónus financeiro pelo desempenho do clube nas diferentes competições.