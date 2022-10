Bayern e Dortmund não cedem na perseguição ao Union Berlim

A Bundesliga é liderada pelo Union Berlim, adversário do Braga no Grupo D da Liga Europa

Os candidatos ao título Bayern e Dortmund venceram hoje, na 11.ª jornada da Bundesliga, o Hoffenheim e o Estugarda, enquanto o Leipzig evitou a derrota em Augsburgo com golos aos 89 e 90 minutos.

O campeão germânico resolveu o jogo em Hoffenheim ainda na primeira parte, com golos do médio Jamal Musiala (18 minutos) e do avançado camaronês Eric Choupo-Moting (38), enquanto o Dortmund atropelou o Estugarda, chegando ao intervalo já a vencer por 3-0.

Logo aos dois minutos, o internacional inglês Jude Bellingham abriu o marcador, aos 13 minutos foi a vez do central Niklas Süle aumentar para 2-0, e aos 44 coube ao médio norte-americano Giovanni Reyna assinar o terceiro golo.

Na segunda parte, com o jogo resolvido, o Dortmund fez mais dois golos, com o internacional português Raphaël Guerreiro, que seria substituído ao minuto 80 pelo avançado Marius Wolf, a assistir para o quinto golo, de Youssufa Moukoko, aos 72.

De referir que o internacional português Tiago Tomás foi titular no Estugarda, mas seria substituído aos 62 minutos pelo avançado colombiano Juan José Perea.

A Bundesliga é liderada pelo Union Berlim, adversário do Braga no Grupo D da Liga Europa, que se desloca no domingo ao terreno do Bochum, com 23 pontos, seguido do Bayern, com 22, do Friburgo, com 21, e do Borussia Dortmund, com 19.