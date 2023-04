Bayern e Dortmund, com Cancelo e Guerreiro, não desarmam na luta pela Bundesliga

Em casa, o segundo classificado venceu por 2-1, com assistência do lateral canhoto no primeiro golo. Como visitante, líder e campeão ganhou 0-1, com lateral destro a fazer 89 minutos

Bayern de Munique e Dortmund cumpriram a missão e ganharam os respetivos encontros da jornada da Bundesliga, não desarmando na luta pelo título.

Com Raphael Guerreiro no onze e a assistir para o primeiro golo, o Dortmund recebeu e bateu o Union de Berlim, por 2-1. Malen fez o primeiro, Behrens empatou e Moukoko, a 10 minutos dos 90, deu os três pontos.

Com Cancelo no onze, o Bayern, líder à partida para a jornada, foi ao terreno do europeu Friburgo vencer, por 0-1. Um grande golo de De Ligt, ao minuto 52, fez a diferença.