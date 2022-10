Bayern, Dortmund e Union Berlim seguem em frente na Taça da Alemanha

venceram os respetivos jogos da segunda ronda da prova.

O Bayern Munique, o Borussia Dortmund e o Union Berlim, adversário do Braga na Liga Europa, seguiram em frente na Taça da Alemanha de futebol, ao vencerem os seus jogos na segunda ronda desta competição.

Com Diogo Leite no onze, a formação da capital não teve dificuldades em levar de vencida um adversário "secundário", o Heidenheim, por 2-0, no penúltimo jogo antes de receber o Braga, em 27 de outubro.

À mesma hora, e num encontro entre dois emblemas da Bundesliga, o campeão alemão Bayern Munique começou a perder no reduto do Augsburgo, mas deu a volta para triunfar por 5-2, enquanto o Estugarda, com Tiago Tomás titular, goleou por 6-0 o Arminia Bielefeld, com Guilherme Ramos em campo pelo emblema do segundo escalão a partir dos 59 minutos.

Antes, o Borussia Dortmund, com Raphaël Guerreiro totalista, foi vencer no reduto do secundário Hannover 96, por 2-0, imitando o Friburgo, que eliminou, no prolongamento, o St. Pauli.

A única surpresa do dia pertenceu ao Paderborn, da Bundesliga 2, que levou o Werder Bremen empatado a duas bolas ao desempate nos penáltis, em que se impôs aos primodivisionários.

O Düsseldorf venceu por 3-0 em casa do Regensburg, seguindo em frente, enquanto o Sandhausen precisou do desempate por grandes penalidades para afastar o Karlsruhe.