Bayern diz não à venda e Lewandowski volta a ficar mais perto de Madrid

Xavi e Laporta manifestaram interesse público no avançado, que pode mesmo continuar em Munique no último ano de contrato

Robert Lewandowski é um dos grandes objetivos do Barcelona para a próxima temporada. Xavi já o admitiu, Laporta também, mas ambos sabem que o negócio não será fácil. O Bayern continua irredutível e o jogador, assim, ameaça uma ida para Espanha, mas não necessariamente para a Catalunha.

De acordo com o AS, que cita fontes muito próximas do atleta, o clube bávaro já fechou a porta a uma venda. Ora, mais um ano em Munique deixa o jogador mais perto do Real Madrid, que, no verão de 2023, teria uma outra abertura para fazer coincidir Lewandowski e Benzema.

O avançado do Bayern tem um princípio de acordo com o Barcelona, mas a imprensa espanhola lembra que o clube catalão não era encarado como uma prioridade. Ou seja, dentro de um ano, com outro contexto, Lewandowski pode voltar a inclinar-se para o Real Madrid.