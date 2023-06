Bayern desiludido com Lucas Hernández, que deve reforçar PSG

Lateral quer abraçar um novo desafio na carreira, algo que deixou os responsáveis do clube alemão desapontados

Lucas Hernández deve rumar ao PSG. O internacional francês, por isso, está de saída do Bayern, algo que deixa os responsáveis do clube alemão algo desiludidos.

Reforço mais caro da história dos bávaros, Lucas recebeu sempre o apoio do Bayern, quer durante as várias lesões graves que sofreu, quer pelos problemas extra campo. A decisão do jogador em abraçar um novo desafio não caiu bem na Allianz Arena.

Lesionado durante toda a segunda volta, depois do grave problema físico sofrido no Mundial, Lucas partirá agora para Paris, deixando os responsáveis do Bayern desiludidos. Os 50 milhões, segundo a imprensa alemã, deverão ser gastos em Kim, central que foi um dos esteios do Nápoles campeão.