Bayern descarta contratação de Gvardiol: "Estamos bem servidos de centrais"

A cotação de Josko Gvardiol disparou com as suas exibições no Mundial'2022, mas Hasan Salihamidzic garantiu que o Bayern não planeia contratar um central em janeiro.

Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, descartou esta quinta-feira a contratação de Josko Gvardiol no mercado de inverno, garantindo que o campeão alemão está "bem servido" em termos de centrais.

"Temos Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano e Lucas Hernández, três jogadores de topo. Também temos Josip Stanisic, que tem de somar mais jogos. Portanto, contratar outro central não está nos nossos planos", assegurou o dirigente à Sky Sports alemã.

A cotação de Gvardiol, disparou com as suas exibições ao serviço da Croácia no Mundial'2022, tendo também sido associado recentemente como alvo do Real Madrid para o futuro.

Na presente temporada, o central, de apenas 20 anos, soma 19 partidas (um golo) ao serviço do Leipzig, com quem está vinculado até 2027.