Bayern denuncia "comentários desumanos" a Tel

O jogador do Bayern Munique foi vítima de insultos após no fim da Supertaça da Alemanha.

Com apenas 18 anos, Mathys Tel foi titular na Supertaça da Alemanha, naa qual o Bayern saiu derrotado contra o Leipzig (0-3).

Mas, no final do jogo. o francês foi vítima de insultos racistas nas redes sociais.

Num comunicado publicado no Twitter, este domingo, o clube bávaro condenou o "comportamento desumano a que Mathys Tel foi exposto nas redes sociais".

"Quem escreve coisas racistas tão repugnantes não é adepto do Bayern. Mathys, estamos aqui para ti e tens todo o nosso apoio", pode ler-se.

O agente do jogador, Gadiri Camara, também criticou quem insultou o jogador, com uma publicação nas redes sociais: "Condeno veementemente os ataques racistas à comunidade negra em geral e a Mathys Tel em particular".