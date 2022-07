Bayern define data: Lewandowski é para resolver até sábado

Em caso de saída ou de permanência, a intenção do clube bávaro é mesmo só definir um dos processos do defeso o mais rapidamente possível

O Bayern de Munique não está para estender a novela em torno de Robert Lewandowski por muito mais tempo. Com saída ou permanência, o clube bávaro quer, isso sim, resolver o processo até ao próximo sábado.

De acordo com o jornal Marca, o Bayern não quer começar a época com dúvidas no ar e, sobretudo, em caso de permanência, com a massa associativa contra um dos seus grandes ídolos perante a ideia do mesmo fazer um forcing até ao fim para sair rumo a Camp Nou.

Com a contratação de Raphinha prestes a ser oficializada, o Barcelona terá alguns dias ainda para fazer um esforço e chegar ao valor pretendido pelo Bayern por um dos seus grandes objetivos de mercado de verão.