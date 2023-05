Bayern conversou com pai de Harry Kane: as sensações dos alemães

Internacional inglês prefere ficar na Premier League, terão entendido os responsáveis bávaros

Harry Kane continua a ser um dos alvos do Bayern de Munique para a próxima temporada. O clube alemão já iniciou contactos com o pai do jogador, mas não ficou com a melhor das sensações.

De acordo com o Bild, da conversa ficou uma impressão que a grande figura do Tottenham prioriza a permanência na Premier League. O interesse não desapareceu, mas perdeu alguma intensidade, relata o mesmo órgão de comunicação.

Recorde-se que o Manchester United é a equipa inglesa que mais vezes tem sido associada ao nome do melhor marcador da história do Tottenham, que tem contrato com os spurs até ao final da próxima temporada.